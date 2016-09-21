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Путин считает лейтенанта Нурбагандова настоящим героем

Расправа боевиков над сотрудником полиции произошла летом этого года около села Сергокала

Президент России благодарен родителям полицейского Магомеда Нурбагандову за воспитание сына. Российский лидер считает лейтенанта, оставшегося верным присяге перед расстрелом, настоящим героем.

«Очень хотелось пожать вам руку, поблагодарить... Он — настоящий герой», — сказал глава государства на встрече с родными Героя России Магомеда Нурбагандова.

«Известия» ранее сообщили, что президент Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя России офицеру Магомеду Нурбагандову, расстрелянному боевиками. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов поблагодарил Владимира Путина за присвоение звания Героя России дагестанскому полицейскому. «Спасибо, Владимир Владимирович! Вечная память Герою России Магомеду Нурбагандову!» — написал Абдулатипов на своей странице в Instagram.

Расправа боевиков над сотрудником полиции произошла летом этого года около села Сергокала. О судьбе лейтенанта стало известно несколько дней назад, когда у одного из уничтоженных боевиков обнаружили телефон с видеозаписью расстрела сотрудника полиции.

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Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Путин считает лейтенанта Нурбагандова настоящим героем

Расправа боевиков над сотрудником полиции произошла летом этого года около села Сергокала

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