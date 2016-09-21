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Юный футболист умер от удара молнии во время матча на Алтае

Электричество ударило прямо в ворота, один футболист умер, трое пострадали

Студент умер во время футбольного матча в Рубцовске Алтайского края, после того как в ворота в ходе игры ударила молния. Еще трое игроков пострадали.

Во время городских футбольных соревнований среди студенческих команд на одном из стадионов Рубцовска молния ударила в ворота. 18-летний игрок погиб на месте, электротравмы получили еще трое футболистов, они попали в больницу, передает телеканал РЕН-ТВ.

На месте происшествия работают сотрудники СК РФ, они примут процессуальное решение по результатам проверки.

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Юный футболист умер от удара молнии во время матча на Алтае

Электричество ударило прямо в ворота, один футболист умер, трое пострадали

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