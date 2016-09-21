Игорь Трунов лишен статуса адвоката за нарушение норм профессиональной этики. Такое решение приняла адвокатская палата Московской области.

«За нарушение своих служебных обязанностей прекратить статус адвоката Трунова», — говорится в решении палаты, передает ТАСС.

Представитель Трунова Людмила Айвар, которая является его супругой, на заседании заявила, что дисциплинарное производство должно быть прекращено в связи с истечением срока давности этого нарушения, который составляет полгода.

Как сообщали «Известия», 12 июля решение лишить Трунова адвокатского статуса приняла квалификационная комиссия московской областной адвокатской палаты. Причиной стала жалоба группы адвокатов на то, что Трунов допустил в своих публичных высказываниях умаление авторитета адвокатуры.



В феврале 2016 года адвокатская палата Московской области уже пыталась лишить Трунова статуса после жалобы на устную консультацию, которую он дал одному из клиентов в 2012 году. Дело было прекращено после того, как заявитель отозвал свою жалобу.

Через три года Трунов сможет повторно сдать квалификационный экзамен на получение адвокатского статуса.