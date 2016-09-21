«Когда играет «Динамо», можно и пропустить работу»

Лидеры турнирной таблицы РФПЛ — «Спартак» и ЦСКА — синхронно закончили свое выступление в Кубке России. Красно-белые уступили хабаровскому СКА (0:1). Это поражение стало первым при новом главном тренере Массимо Каррере. Армейцы, в свою очередь, сенсационно проиграли красноярскому «Енисею» (1:2), пропустив решающий гол за семь минут до окончания игрового времени.

Зато стадию 1/16 финала преодолел другой столичный клуб — ФК «Динамо». Подопечные Юрия Калитвинцева, в нынешнем сезоне выступающие в первом дивизионе, разгромили вице-чемпиона России — «Ростов» (4:0).



Кубковый матч в Химках собрал около 3,5 тыс зрителей. И это несмотря на раннее начало матча - в самый разгар рабочего дня. Количеству собравшихся зрителей был удивлен даже капитан бело-голубых Александр Сапета.

— Мы думали, зрителей будет гораздо меньше, но болельщики нас удивили, — отметил Сапета. — Мы получили классную поддержку. Впрочем, как обычно. Когда играет «Динамо», можно даже работу пропустить. А так, конечно, начинать матчи в два часа дня в будний день довольно забавно.

Стоит отметить, что накануне динамовские болельщики опубликовали в социальных сетях петицию о бойкоте встречи из-за раннего начала игры. А в день матча повесили саркастический баннер «Ноу ворк, ноу стади, би футбол фан!» при подъезде к стадиону.



Ранее РФС объяснил назначение встречи на обеденное время просьбой местных правоохранительных органов, желавших как можно больше увеличить временной отрезок между двумя химкинскими кубковыми матчами: через 6 часов на стадионе «Родина» начиналась игра между «Химками» и «Локомотивом».

«Ростов» выставил на игру дублирующий состав, сразу показав свою «заинтересованность» в Кубке России. Из основной обоймы игроков на поле вышли лишь пришедшие в клуб в конце лета Саид Эззатолахи, Андрей Препелицэ и Папа Гуйе. Со скамейки запасных командой вновь руководил Иван Данильянц, вынужденно занявший пост главного тренера из-за отсутствия лицензии Pro у Дмитрия Кириченко.



Главный творец успехов «Ростова» в прошлом сезоне - Курбан Бердыев - продолжает работать в должности вице-президента клуба и наблюдает за игрой команды с трибуны. При этом, по признанию игроков и тренеров, именно Бердыев проводит тренировки команды и дает тактические установки на того или иного соперника.

По признанию Данильянца, матч с «Динамо» был использован исключительно для предоставления игровой практики резервным футболистам. В свою очередь, бело-голубые играли основным составом и быстро захватили инициативу. Уже к перерыву ростовская команда уступала с разницей в три мяча и практически прекратила борьбу.



Футболисты «Динамо» сумели преподнести подарок своему новому генеральному директору Евгению Муравьеву. Назначенный в понедельник менеджер свой первый матч во главе клуба наблюдал в компании главного тренера сборной России Станислава Черчесова и нового председателя общества «Динамо» Владимира Стржалковского.

Что касается «Ростова», то после игры Эззатолахи выразил надежду, что теперь Курбан Бердыев все-таки вернется на пост главного тренера команды.

— Он много общается с тренерским штабом, — отметил иранский полузащитник. — Я считаю, что это очень важно для нашей команды, ведь он - настоящий профессионал. Надеюсь, Бердыев снова станет главным тренером. Что касается матча, то мы провели неплохую игру, ведь в нашем составе было очень много молодых игроков. Мы начали плохо, но во втором тайме действовали намного лучше. Надеюсь, что в будущем «Ростов» избежит подобных поражений. Мы готовимся к матчу с «Локомотивом» в рамках РФПЛ и надеемся одержать в нем победу.

В 1/8 финала Кубка России «Динамо» сыграет с победителем пары «Тосно» — «Амкар».



В других играх 1/16 финала «Сибирь» обыграла «Томь» (1:0), «Урал» был сильнее «Челябинска» (3:0), а «Краснодар» забил два безответных мяча нальчикскому «Спартаку» (2:0).

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