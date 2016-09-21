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Лавров призвал к срочному возобновлению межсирийских переговоров

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва готова работать со всеми сторонами — и правительством и группами оппозиции

Москва призывает к срочному возобновлению межсирийских переговоров и готова всячески способствовать этому. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Несмотря на наши призывы в ООН о необходимости воздействия на вооруженную оппозицию, повлиять на соответствующие группировки, пока результатов в этой сфере достигнуто чрезвычайно мало», — сказал министр.

Сергей Лавров заявил, что межсирийские переговоры должны быть срочно возобновлены, а Россия готова способствовать этому.

«Попытки отдельных участников выдвигать предварительные условия, ультиматумы, саботировать резолюцию 22/54 (от 18 декабря 2015 года, — «Известия») неприемлемы. Ни мы, ни специальный посланник ООН не должны поддаваться этому шантажу. Переговоры нужно срочно возобновлять. Объяснив тем, кто требует обставить это предварительными условиями, что их требования противоречат решению этого органа — Совбеза ООН», — сказал глава МИД РФ.

При этом он добавил, что Москва намерена работать со всеми сирийскими сторонами — и правительством, и группами оппозиции.

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Лавров призвал к срочному возобновлению межсирийских переговоров

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва готова работать со всеми сторонами — и правительством и группами оппозиции

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