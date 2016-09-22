Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
22 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Армия   |     |   написать авторам

Российская авиация усилила бомбардировки террористов в Сирии

Прекращение огня обернулось наступлением боевиков, сумевших за неделю перегруппироваться и частично восстановить силы

Фото: РИА Новости/Вадим Гришанкин

В последние сутки Военно-космические силы (ВКС) РФ значительно нарастили активность в Сирии. Об этом «Известиям» рассказал первый зампредседателя комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич. Информацию подтвердил также источник в военных кругах, сообщивший, что только за минувшие сутки было совершено свыше 50 боевых вылетов. Опрошенные эксперты констатируют фактический срыв российско-американских договоренностей о координации военных усилий.

— Прекращение огня в Сирии было сорвано, боевики начали наступление, и в этих условиях стало поступать больше данных от сирийской разведки, соответственно, появилось много новых целей для ВКС, которые были вынуждены увеличить число вылетов для оказания поддержки наземным силам, — пояснил Франц Клинцевич.

Источник «Известий» в Минобороны РФ подтвердил, что активность российских ВКС резко возросла.

— В связи с необходимостью оказания поддержки сирийским войскам, отражающим начавшееся накануне наступление боевиков, количество боевых вылетов, выполняемых ВКС, выросло до 50 в сутки, — рассказал собеседник издания.

Сирийский бригадный генерал в отставке Турки Хасан рассказал «Известиям», что, по сути, повторилась ситуация с перемирием, которое было объявлено в феврале этого года.

— Террористы точно так же использовали нынешний режим прекращения огня, чтобы перегруппироваться, пополнить запасы, восстановить свои ряды и подготовить новые наступательные операции, — пояснил генерал.

По его сведениям, на позиции сирийских вооруженных сил наступала так называемая умеренная оппозиция в лице «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Фатх» и ряда других группировок, которые тесно сотрудничают с «Джебхат ан-Нусрой» (деятельность организации запрещена в РФ).

— При этом, судя по слаженности наступления боевиков, их действия явно координируются из единого центра, — добавил Турки Хасан. — Кроме того, у убитых террористов находили новейшие образцы вооружения и современные средства связи.

В результате эскалации боевых действий под вопросом оказалась судьба достигнутых в Женеве российско-американских договоренностей о создании совместного центра для координации военных усилий в Сирии. Как на минувшей неделе сообщали «Известия», еще до ударов коалиционной авиации по сирийским войскам в Дейр-эз-Зоре и до инцидента с гуманитарным конвоем ООН американские военные изо всех сил тормозили процесс подготовки к открытию центра, присылая вместо конкретных предложений туманные отписки.

— В свете последних событий на договоренности Лаврова и Керри о координации военных усилий в Сирии фактически поставлен крест, но это не наша вина, — констатировал Франц Клинцевич. — Всё не просто вернулось к исходной точке, а стало хуже, потому что последние события негативно отразятся на российско-американских отношениях.

Нурхан эль-Шейх, профессор Каирского университета, член Египетского совета по международным делам (ECFA) и эксперт клуба «Валдай», сомневается, что РФ и США вообще могут достичь консенсуса по Сирии, поскольку стратегические цели стран различны.

— Россия доброжелательно относится к Сирии и добивается уничтожения всех террористических группировок, а США хотят уничтожать террористов избирательно и хотели бы видеть Сирию в состоянии нестабильности, — отметил эксперт. — Например, они поддерживают и турецкую операцию, и курдов, а это означает, что они поддерживают сам конфликт.

По мнению профессора, решению вопроса мешает и то, что консенсуса нет и в администрации Барака Обамы.

— Госсекретарь Джон Кэрри более склонен к компромиссу с Москвой, но у разведки и армии, которые действуют непосредственно «на земле», своя повестка дня, и именно поэтому не удается наладить сотрудничество, — сетует Нурхан эль-Шейх.

Известия // четверг, 22 сентября 2016 года

Российская авиация усилила бомбардировки террористов в Сирии

Российская авиация усилила бомбардировки террористов в СирииПрекращение огня обернулось наступлением боевиков, сумевших за неделю перегруппироваться и частично восстановить силы

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Владимир Комоедов

адмирал

Все мнения

Инфографика

Как танки изменились за 100 лет

Как танки изменились за 100 лет

Вся инфографика

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке