Российская авиация усилила бомбардировки террористов в Сирии

В последние сутки Военно-космические силы (ВКС) РФ значительно нарастили активность в Сирии. Об этом «Известиям» рассказал первый зампредседателя комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич. Информацию подтвердил также источник в военных кругах, сообщивший, что только за минувшие сутки было совершено свыше 50 боевых вылетов. Опрошенные эксперты констатируют фактический срыв российско-американских договоренностей о координации военных усилий.

— Прекращение огня в Сирии было сорвано, боевики начали наступление, и в этих условиях стало поступать больше данных от сирийской разведки, соответственно, появилось много новых целей для ВКС, которые были вынуждены увеличить число вылетов для оказания поддержки наземным силам, — пояснил Франц Клинцевич.

Источник «Известий» в Минобороны РФ подтвердил, что активность российских ВКС резко возросла.

— В связи с необходимостью оказания поддержки сирийским войскам, отражающим начавшееся накануне наступление боевиков, количество боевых вылетов, выполняемых ВКС, выросло до 50 в сутки, — рассказал собеседник издания.

Сирийский бригадный генерал в отставке Турки Хасан рассказал «Известиям», что, по сути, повторилась ситуация с перемирием, которое было объявлено в феврале этого года.

— Террористы точно так же использовали нынешний режим прекращения огня, чтобы перегруппироваться, пополнить запасы, восстановить свои ряды и подготовить новые наступательные операции, — пояснил генерал.

По его сведениям, на позиции сирийских вооруженных сил наступала так называемая умеренная оппозиция в лице «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Фатх» и ряда других группировок, которые тесно сотрудничают с «Джебхат ан-Нусрой» (деятельность организации запрещена в РФ).

— При этом, судя по слаженности наступления боевиков, их действия явно координируются из единого центра, — добавил Турки Хасан. — Кроме того, у убитых террористов находили новейшие образцы вооружения и современные средства связи.

В результате эскалации боевых действий под вопросом оказалась судьба достигнутых в Женеве российско-американских договоренностей о создании совместного центра для координации военных усилий в Сирии. Как на минувшей неделе сообщали «Известия», еще до ударов коалиционной авиации по сирийским войскам в Дейр-эз-Зоре и до инцидента с гуманитарным конвоем ООН американские военные изо всех сил тормозили процесс подготовки к открытию центра, присылая вместо конкретных предложений туманные отписки.

— В свете последних событий на договоренности Лаврова и Керри о координации военных усилий в Сирии фактически поставлен крест, но это не наша вина, — констатировал Франц Клинцевич. — Всё не просто вернулось к исходной точке, а стало хуже, потому что последние события негативно отразятся на российско-американских отношениях.

Нурхан эль-Шейх, профессор Каирского университета, член Египетского совета по международным делам (ECFA) и эксперт клуба «Валдай», сомневается, что РФ и США вообще могут достичь консенсуса по Сирии, поскольку стратегические цели стран различны.

— Россия доброжелательно относится к Сирии и добивается уничтожения всех террористических группировок, а США хотят уничтожать террористов избирательно и хотели бы видеть Сирию в состоянии нестабильности, — отметил эксперт. — Например, они поддерживают и турецкую операцию, и курдов, а это означает, что они поддерживают сам конфликт.

По мнению профессора, решению вопроса мешает и то, что консенсуса нет и в администрации Барака Обамы.

— Госсекретарь Джон Кэрри более склонен к компромиссу с Москвой, но у разведки и армии, которые действуют непосредственно «на земле», своя повестка дня, и именно поэтому не удается наладить сотрудничество, — сетует Нурхан эль-Шейх.