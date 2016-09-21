В Приморье отопительный сезон начнется вовремя, несмотря на паводок

Отопительный сезон в Приморском крае начнется в октябре вовремя, несмотря на ущерб от паводка. Об этом сегодня сообщила пресс-служба компании «Примтеплоэнерго».



В результате наводнения серьезно пострадали сети водоснабжения и подтопленными оказались 11 котельных. Ремонтные бригады устраняют последствия наводнения.

Спасатели, пожарные и курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии оказывают адресную помощь жителям сел и деревень Приморья в 15 населенных пунктах. В течение трех дней МЧС России обещает завершить работы, сообщает ОТР.



Сообщается также, что за время спасательной операции из зоны бедствия вывезли более 14 тыс. куб. м мусора и восстановили 165 км дорог.



В конце августа тайфун «Лайонрок» вызвал в Приморье сильнейший паводок за более чем 100 лет. Под воду ушло почти 6 тыс. домов в 170 городах, селах и деревнях края. После «Лайонрока» сильные дожди в Приморье принес еще один тайфун — «Немтеун».

От Большой земли до сих пор остаются отрезанными девять населенных пунктов.



Более 250 домов признаны непригодными для проживания, почти 500 — аварийными. Около 30 тыс. человек подали заявления о компенсации ущерба. А общие потери экономики края оцениваются в несколько миллиардов рублей.

