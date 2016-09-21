Керри призвал запретить полеты авиации Сирии над районами с оппозицией

Руководитель госдепартамента США Джон Керри выступил за запрет полетов ВВС Сирии над районами, находящимися под контролем оппозиции. Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН.

«Мы должны достичь запрета полетов. Это не даст властям Сирии делать то, что она так часто делала раньше, — атаковать гражданские цели, оправдывая, что атаки идут только против «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в России террористическая группировка)», — сказал он.

Госсекретарь США призвал положить конец «ужасным неизбирательным атакам, которые являются первоначальной причиной страха, страданий и бегства мирных жителей».

Джон Керри также призвал все стороны конфликта вернуться к переговорам под эгидой ООН.

«Призываю всех членов оппозиции: сотрудничайте, возродите этот план. Призываю любую страну, которая предоставляет какую-либо помощь какой-либо стороне, которая пытается саботировать этот план», — заявил он.

Ранее Москва и Вашингтон договорились, что сирийские ВВС не смогут осуществлять полеты над территориями, подконтрольными оппозиции. Однако, как подчеркнул замглавы МИД РФ Михаил Богданов, эта договоренность не означает установление бесполетной зоны в Сирии.