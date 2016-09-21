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Россия установила исторический рекорд по уровню добычи нефти в сутки

8 сентября уровень добычи нефти в России превысил 11 млн баррелей

8 сентября уровень среднесуточной добычи нефти в России достиг нового рекорда в 11 млн баррелей. Такими данными в ходе Тюменского инновационного нефтегазового форума поделился с журналистами замминистра энергетики Кирилл Молодцов.

«Российская Федерация в сентябре, 8 сентября, достигла исторического максимума, в сутки мы стали добывать больше 11 млн баррелей, сейчас по состоянию на вчера она составила 11 млн 75 тыс. баррелей», — приводит слова Молодцова ТАСС. В июне текущего года РФ ежесуточно добывала 10,136 млн баррелей нефти.

Россия в минувшем году добыла 534 млн т нефти, это на 1,4% больше показателя за 2014 год. В 2016 году планируется добыть 545 млн т «черного золота», предполагают в Минэнерго.

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Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Россия установила исторический рекорд по уровню добычи нефти в сутки

8 сентября уровень добычи нефти в России превысил 11 млн баррелей

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