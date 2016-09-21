В Москве объявили в розыск злоумышленников на BMW, похитивших девушку

В Москве полицейские объявили в розыск неизвестных, похитивших девушку на Вешняковской улице. Похищение произошло вечером в среду, 21 сентября, на глазах очевидцев.

В правоохранительных органах рассказали, что около дома 22 по Вешняковской улице девушку насильно затолкали в салон автомобиля BMW черного цвета. С места преступления автомобиль скрылся, в Москве объявлен план «Перехват».

Известно, что у иномарки номера столичного региона.

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