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В Москве объявили в розыск злоумышленников на BMW, похитивших девушку

Трое неизвестных насильно затолкали девушку в салон автомобиля BMW черного цвета

В Москве полицейские объявили в розыск неизвестных, похитивших девушку на Вешняковской улице. Похищение произошло вечером в среду, 21 сентября, на глазах очевидцев.

В правоохранительных органах рассказали, что около дома 22 по Вешняковской улице девушку насильно затолкали в салон автомобиля BMW черного цвета. С места преступления автомобиль скрылся, в Москве объявлен план «Перехват».

Известно, что у иномарки номера столичного региона.

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Известия // среда, 21 сентября 2016 года

В Москве объявили в розыск злоумышленников на BMW, похитивших девушку

Трое неизвестных насильно затолкали девушку в салон автомобиля BMW черного цвета

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