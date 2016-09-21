Джаред Лето сыграет художника Энди Уорхола в новом фильме

Актер, музыкант и продюсер Джаред Лето снимется в фильме-биографии про художника Энди Уорхола продюсера Майкла Де Луки и сценариста Теренса Уинтера. Лето исполнит в картине главную роль — знаменитого поп-арт-художника, который умело сочетал искусство и коммерцию.

Лето будет играть художника в биографическом фильме под названием «Уорхол». Когда фильм выйдет в прокат, пока не известно, пишет The Hollywood Reporter.

В 2014 году Лето получил премию Американской киноакадемии за картину «Далласский клуб покупателей», в которой сыграл больного СПИДом транссексуала. Его будущий герой также наверняка понравится тем, кто присуждает «Оскары».