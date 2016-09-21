Новости, деловые новости - Известия
Среда,
21 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Джаред Лето сыграет художника Энди Уорхола в новом фильме

Дата выхода кинокартины на широкие экраны пока не известна

Актер, музыкант и продюсер Джаред Лето снимется в фильме-биографии про художника Энди Уорхола продюсера Майкла Де Луки и сценариста Теренса Уинтера. Лето исполнит в картине главную роль — знаменитого поп-арт-художника, который умело сочетал искусство и коммерцию.

Лето будет играть художника в биографическом фильме под названием «Уорхол». Когда фильм выйдет в прокат, пока не известно, пишет The Hollywood Reporter.

В 2014 году Лето получил премию Американской киноакадемии за картину «Далласский клуб покупателей», в которой сыграл больного СПИДом транссексуала. Его будущий герой также наверняка понравится тем, кто присуждает «Оскары».

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Джаред Лето сыграет художника Энди Уорхола в новом фильме

Дата выхода кинокартины на широкие экраны пока не известна

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Интервью

Антонио Бандерас

голливудский актер

Все интервью

Интервью

Дмитрий Иванов

новый гендиректор «Росгосцирка»

Все интервью

Интервью

Анатолий Кучерена

правозащитник

Все интервью

Интервью

Александр Розенбаум

народный артист России

Все интервью

Интервью

Евгений Писарев

худрук театра им.Пушкина

Все интервью
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке