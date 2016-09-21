«Только настоящие герои могут бесстрашно смотреть в глаза смерти»

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно сотруднику органов внутренних дел Магомеду Нурбагандову, убитому террористами в районе села Сергокала в Республике Дагестан. В этот же день глава государства принял родителей погибшего лейтенанта. Президент извинился перед Нурбагандом и Кумсият Нурбагандовыми за то, что потревожил их в такие дни, и сказал, что хочет непременно лично поблагодарить за такого храброго сына.

— Он герой, потому что далеко не каждый человек под угрозой смерти, расстрела остается верен присяге, остается верен своему народу. Только трусливые люди могут стрелять в безоружного человека. И только настоящие герои, настоящие мужчины, а именно таким вы воспитали своего сына, могут бесстрашно смотреть в глаза смерти. Это пример для многих из нас. А его слова «служите, братья» — это как приказ всем его сослуживцам. Низкий вам поклон, — обратился к родителям Героя России президент. — Я вспоминаю, как боролись с терроризмом ополченцы Дагестана, когда столкнулись с этой угрозой, он — один из таких героев. Я знаю, никакие слова не могут уменьшить ваше горе. Это и понятно, я хочу, чтобы вы знали, что и в Москве, и вообще во всей России все люди, у которых есть сердце, совесть и хоть доля разума, прекрасно понимают, что произошло. Все мы, поверьте, мы вместе с вами. Еще раз низкий вам поклон и спасибо за сына.



Фото пресс-службы президента России/kremlin.ru

Владимир Путин предложил родителям героя, если будут силы, прийти в Кремль и получить награду за сына в официальной обстановке.

Отец Магомеда поблагодарил президента за оценку поступка сына и за такое человеческое отношение.

Магомед Нурбагандов работал юрисконсультом отдела вневедомственной охраны. В июле этого года террористы захватили его и еще нескольких человек. У Магомеда обнаружили служебное удостоверение, после чего его вывезли в лес и пытались принудить обратиться к сотрудникам МВД с призывом прекратить работать в органах. Лейтенант отказался это сделать, сказав перед смертью: «Служите, братья». Полная версия записи была обнаружена после того, как силовики ликвидировали группу террористов, которая напала на Магомеда Нурбагандова, его друзей и родственников.