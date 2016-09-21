Серхио Бускетс продлит контракт с «Барселоной» до 2021 года

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс подпишет новый контракт с испанским клубом, который будет рассчитан до 2021 года. В договоре указана сумма отступных за игрока, составляющая €200 млн.



В зависимости от количества сыгранных Бускетсом матчей контракт может быть продлен автоматически на два года, пишет «Спорт-Экспресс».



Сообщается, что зарплата Бускетса будет сопоставима с деньгами, которые получают Жерар Пике, Андрес Иньеста и Луис Суарес, сообщает Mundo Deportivo.



Серхио Бускетс выступает за «Барселону» с 2008 года. Он является шестикратным чемпионом Испании, выиграл Кубок Испании и Суперкубок Испании по четыре раза. Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира он в составе клуба выигрывал по три раза.



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