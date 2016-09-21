Новости, деловые новости - Известия
Среда,
21 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Серхио Бускетс продлит контракт с «Барселоной» до 2021 года

Сумма отступных за игрока составит в нем €200 млн

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс подпишет новый контракт с испанским клубом, который будет рассчитан до 2021 года. В договоре указана сумма отступных за игрока, составляющая €200 млн.

В зависимости от количества сыгранных Бускетсом матчей контракт может быть продлен автоматически на два года, пишет «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что зарплата Бускетса будет сопоставима с деньгами, которые получают Жерар Пике, Андрес Иньеста и Луис Суарес, сообщает Mundo Deportivo. 

Серхио Бускетс выступает за «Барселону» с 2008 года. Он является шестикратным чемпионом Испании, выиграл Кубок Испании и Суперкубок Испании по четыре раза. Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира он в составе клуба выигрывал по три раза.

Читайте далее:

РФС перечислил 46 млн на развитие футбола в регионах

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram​​​​​​​

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Серхио Бускетс продлит контракт с «Барселоной» до 2021 года

Сумма отступных за игрока составит в нем €200 млн

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Сергей Лисин

спортсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке