ФБР разыскивает подозреваемых в причастности к взрыву в Нью-Йорке

Федеральное бюро расследований (ФБР) США на своем сайте разместило фотографии двух мужчин, подозреваемых в причастности к взрыву в Нью-Йорке. Мужчины могли установить взрывное устройство в нью-йоркском Манхэттене, говорится в сообщении ФБР.

Неизвестные находились в непосредственной близости от места, где прогремел взрыв, за несколько минут до произошедшего.

FBI is looking for these two guys who may have taken bag that the NYC bomb was in pic.twitter.com/XMSaCEVvRD — Colin Jones (@colinjones) 21 сентября 2016 г.

Взрыв в центре Манхэттена произошел в субботу примерно в 20.30 по местному времени.



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