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ФБР разыскивает подозреваемых в причастности к взрыву в Нью-Йорке

Фотографии двух мужчин, которых в ФБР считают причастными к взрыву в Нью-Йорке, размещены на сайте ведомства

Федеральное бюро расследований (ФБР) США на своем сайте разместило фотографии двух мужчин, подозреваемых в причастности к взрыву в Нью-Йорке. Мужчины могли установить взрывное устройство в нью-йоркском Манхэттене, говорится в сообщении ФБР.

Неизвестные находились в непосредственной близости от места, где прогремел взрыв, за несколько минут до произошедшего.

Взрыв в центре Манхэттена произошел в субботу примерно в 20.30 по местному времени.

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Известия // среда, 21 сентября 2016 года

ФБР разыскивает подозреваемых в причастности к взрыву в Нью-Йорке

Фотографии двух мужчин, которых в ФБР считают причастными к взрыву в Нью-Йорке, размещены на сайте ведомства

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