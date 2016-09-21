Пентагон: беспилотники коалиции не атаковали гумконвой ООН

Ранее «Известия» писали, что представитель Сирийского общества Красного Полумесяца Ваиль аль-Малас заявил, что за нападением на колонну с гуманитарной помощью в провинции Алеппо стоят террористы
Авиация коалиции во главе с Соединенными Штатами не совершала полетов над районом Алеппо, где подвергся удару гуманитарный конвой.
Об этом сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы Пентагона майор Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй.
Ранее официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что согласно данным объективного контроля РФ, в момент атаки на конвой в этом районе находился беспилотный летательный аппарат коалиции типа Predator, который способен наносить удары по наземным целям.
Напомним, что по заявлениям США гуманитарный конвой в Сирии разбомбили два российских бомбардировщика СУ-24.
Как сообщает агентство Reuters, никаких доказательств США не предоставляют, а лишь утверждают, что российская сторона несет ответственность за авиаудары по гумконвою.
В Белом доме также не придают значения заявлениям представителей ООН, которые сразу после нападения заявили, что конвой подвергся артиллерийскому обстрелу.
В свою очередь, Россия полностью опровергает подобные обвинения.
Ранее «Известия» писали, что представитель Сирийского общества Красного Полумесяца Ваиль аль-Малас заявил, что за нападением на колонну с гуманитарной помощью в провинции Алеппо стоят боевики террористических организаций, а не авиация России или Сирии, как утверждают западные СМИ.
Напомним, гуманитарный конвой ООН был атакован вечером 19 сентября. Жертвами нападения стали десятки человек, 18 грузовиков колонны были повреждены.
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