Новости, деловые новости - Известия
Среда,
21 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

В Сибири начали создавать культурно-образовательный кластер

Учреждения культуры Новосибирска объединятся для совместной реализации инновационных проектов

На совещании в Новосибирске был обсужден вопрос о создании в регионе культурно-образовательного кластера, объединяющего возможности федеральных учреждений культуры и образования для совместной реализации масштабных инновационных проектов. Такая цель была поставлена в ходе рабочего визита министра культуры России Владимира Мединского в Новосибирск 16 сентября.

Участники совещания приняли решение сформировать рабочую группу для детальной проработки комплекса вопросов, связанных с созданием культурно-образовательного кластера. Возглавить рабочую группу участники совещания предложили генеральному директору НОВАТа Владимиру Кехману.

— Новосибирский культурно-образовательный кластер должен стать эффективной формой взаимодействия учреждений культуры и образования и обеспечить их динамичное развитие, — заявил Кехман «Известиям». — Оптимальной формой такого объединения нам представляется некоммерческое партнерство. В него войдут Министерство культуры Российской Федерации, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки, Новосибирская специальная музыкальная школа, Новосибирское государственное хореографическое училище.

По его словам, сделано предложение правительству Новосибирской области войти в состав соучредителей некоммерческого партнерства.

— Хочу подчеркнуть, что каждое из входящих в некоммерческое партнерство учреждений остается самостоятельным юридическим лицом, сохраняет административную и хозяйственную самостоятельность. Наша задача — объединить энергию, интеллект, творческие возможности, — отметил Кехман.

Новосибирск — крупнейший в Сибирском и Дальневосточном округах центр музыкального, оперного и балетного искусства.

Эти виды художественного творчества представлены в городе полным циклом: от учебных заведений, дающих профессиональное образование, до музыкальных театров и концертных организаций.

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

В Сибири начали создавать культурно-образовательный кластер

Учреждения культуры Новосибирска объединятся для совместной реализации инновационных проектов

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Интервью

Антонио Бандерас

голливудский актер

Все интервью

Интервью

Дмитрий Иванов

новый гендиректор «Росгосцирка»

Все интервью

Интервью

Анатолий Кучерена

правозащитник

Все интервью

Интервью

Александр Розенбаум

народный артист России

Все интервью

Интервью

Евгений Писарев

худрук театра им.Пушкина

Все интервью
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке