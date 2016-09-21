В Сибири начали создавать культурно-образовательный кластер

На совещании в Новосибирске был обсужден вопрос о создании в регионе культурно-образовательного кластера, объединяющего возможности федеральных учреждений культуры и образования для совместной реализации масштабных инновационных проектов. Такая цель была поставлена в ходе рабочего визита министра культуры России Владимира Мединского в Новосибирск 16 сентября.



Участники совещания приняли решение сформировать рабочую группу для детальной проработки комплекса вопросов, связанных с созданием культурно-образовательного кластера. Возглавить рабочую группу участники совещания предложили генеральному директору НОВАТа Владимиру Кехману.

— Новосибирский культурно-образовательный кластер должен стать эффективной формой взаимодействия учреждений культуры и образования и обеспечить их динамичное развитие, — заявил Кехман «Известиям». — Оптимальной формой такого объединения нам представляется некоммерческое партнерство. В него войдут Министерство культуры Российской Федерации, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки, Новосибирская специальная музыкальная школа, Новосибирское государственное хореографическое училище.



По его словам, сделано предложение правительству Новосибирской области войти в состав соучредителей некоммерческого партнерства.



— Хочу подчеркнуть, что каждое из входящих в некоммерческое партнерство учреждений остается самостоятельным юридическим лицом, сохраняет административную и хозяйственную самостоятельность. Наша задача — объединить энергию, интеллект, творческие возможности, — отметил Кехман.

Новосибирск — крупнейший в Сибирском и Дальневосточном округах центр музыкального, оперного и балетного искусства.



Эти виды художественного творчества представлены в городе полным циклом: от учебных заведений, дающих профессиональное образование, до музыкальных театров и концертных организаций.

