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Японские истребители подняты в небо на перехват российских самолетов

Российские самолеты проследовали вдоль побережья островов Хонсю и Хоккайдо над Японским морем

Для перехвата двух российских самолетов Ту-142 в небо поднимались истребители японских ВВС. Инцидент произошел в среду, 21 сентября. По данным японской стороны, российские самолеты проследовали вдоль побережья островов Хонсю и Хоккайдо над Японским морем.

В заявлении штаба сил самообороны Японии уточняется, что после пролета российские самолеты развернулись и прошли похожим маршрутом.

В заявлении вооруженных сил Японии отмечается, что российские самолеты опасно приблизились к воздушным границам страны.

Нарушения воздушного пространства Японии зафиксировано не было.

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Японские истребители подняты в небо на перехват российских самолетов

Российские самолеты проследовали вдоль побережья островов Хонсю и Хоккайдо над Японским морем

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