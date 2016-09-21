Японские истребители подняты в небо на перехват российских самолетов

Для перехвата двух российских самолетов Ту-142 в небо поднимались истребители японских ВВС. Инцидент произошел в среду, 21 сентября. По данным японской стороны, российские самолеты проследовали вдоль побережья островов Хонсю и Хоккайдо над Японским морем.

В заявлении штаба сил самообороны Японии уточняется, что после пролета российские самолеты развернулись и прошли похожим маршрутом.



В заявлении вооруженных сил Японии отмечается, что российские самолеты опасно приблизились к воздушным границам страны.

Нарушения воздушного пространства Японии зафиксировано не было.