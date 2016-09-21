Кудрин пообещал Медведеву поработать над стратегией развития РФ

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что его центр работает над стратегией развития России на 2018–2024 годы вместе со всеми министерствами, включая оборонное ведомство.

По словам Кудрина, ЦСР по поручению президента работает над стратегией развития России с 2018 по 2024 год.

«Создана рабочая группа, в которую вошли ведущие эксперты страны», — уточнил он.

По словам экономиста, центр считает залогом успеха серьезную работу с министерствами и ведомствами.

Уже сейчас ЦСР создал рабочие группы со всеми министерствами и ведомствами страны.

«Сейчас завершается создание рабочей группы с силовыми министерствами. Везде есть понимание, потому что все направления, которые будут согласованы, связаны и с работой правоохранительных органов, с работой с бизнесом, со снижением нагрузки, вопросами совершенствования судебной системы — есть соответствующая работа с профильными органами», — резюмировал Кудрин.