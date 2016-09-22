За Гжель и Жостово заплатит государство

Министерство промышленности и торговли России считает, что в сложной экономической ситуации государство должно взять на себя расходы предприятий народных художественных промыслов по страховым выплатам штатных сотрудников, включая 2016 год — с 1 января. По мнению ведомства, это позволит сохранить уникальные коллективы мастеров. Соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен.

С тем, что народным промыслам нужна дополнительная поддержка, согласны все заинтересованные предприятия — и крупные, успешно держащиеся на плаву, и малые, находящиеся в крайне стесненном материальном положении.

Согласно проекту о внесении изменений в постановление правительства РФ №412 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов» затраты на взносы в Фонд социального страхования, отчисления по обязательному медицинскому страхованию и в Пенсионный фонд должны компенсироваться из федерального бюджета.

Необходимость этих мер ведомство обосновывает «текущей экономической ситуацией» и «структурой расходов организаций, ведущую роль в которых занимают расходы на содержание рабочих мест».

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе министерства, в перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, входит 77 предприятий, среди которых ЗАО «Хохломская роспись», ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура», ЗАО «Казаковское предприятие художественных изделий».

Сейчас эти предприятия уже получают субсидии от государства на железнодорожные перевозки (5%), оплату электроэнергии, угля и природного газа, частичную уплату процентов по кредитам, возмещение расходов на закупку сырья и оборудования и другие. Однако этой поддержки недостаточно.

— Кадры — это ключевой ресурс для производителей изделий народных художественных промыслов, — подчеркивают в пресс-службе Минтруда. — Создание одного изделия златоустовской гравюры на стали занимает немногим менее года работы мастеров, производственный процесс изготовления шкатулки с покрытием лаковой миниатюрой — от двух до шести месяцев. Работа мастеров наполняет изделие художественной составляющей народного промысла, которая отличает НХП от любых других товаров. Но нередки случаи, когда молодые мастера, обучившись искусству лаковой миниатюры или росписи матрешки, уходят с предприятия для получения большего заработка в сфере прикладного дизайна. Таким образом, промысел теряет носителей его знаний и навыков.

Как выяснили «Известия», крупные и успешные организации нуждаются в материальной поддержке не меньше малых: кризис ударил по всем.

— Страховые взносы во внебюджетные фонды — существенная часть ежемесячных трат каждого предприятия, — пояснил Вячеслав Долгов, заместитель генерального директора ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура». — Это же более 30% от заработка. Приблизительно это выглядит так: человек получает 87 копеек, а предприятие тратит на эту выплату 1 рубль 30 копеек. У нас крупное предприятие, работают 800 с лишним человек, фонд начисленной заработной платы ежемесячно достигает 15–16 млн рублей. Сумма страховых взносов округленно составляет 4 млн 800 тыс. рублей. Если какую-то часть этих денег государство нам компенсирует, это будет существенной мерой поддержки.

Платочная мануфактура — одно из немногих предприятий народных промыслов, которое не потеряло с началом кризиса в объемах продаж.

— В 2016 году мы удерживаем объемы продаж 2014 года и считаем, что это колоссальное достижение, — отмечает Долгов, — в то время как большинство предприятий народных промыслов работают на грани убыточности.

Специалист поясняет, что из-за падения курса рубля существенно выросли издержки по затратам на производство, потому что ни одного красителя и никакой текстильной химии в России не делают. По его утверждению, такая проблема с красителями существует вообще для любого народного промысла. Также в РФ не производится натуральный шелк, из которого на мануфактуре изготавливают платки.

— Самый лучший шелк делает Китай, — уточняет Долгов. — Именно там мы закупаем готовую ткань, чтобы сделать шелковые платки, и Китай не собирается учитывать наши сложности и снижать цены.

Дополнительные субсидии помогут мануфактуре планировать рост зарплат, которого не было с начала кризиса, или реализовать планы по развитию производства.

Организации, которые вообще оказались за бортом господдержки, думают не о развитии, а о выживании.

Надежда Менчикова, председатель правления Кировского городского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» — Народный художественный промысел «Дымковская игрушка», объясняет, что получать материальную помощь от государства организации не позволяют долги.

— У мастерицы дымковской игрушки работа сдельная. Если она делает дешевую игрушку, которую просят покупатели (сейчас в связи с кризисом востребована мелкая, дешевая игрушка), то она не получит нормальную зарплату. Если делать крупную и дорогую игрушку, то мы ее не продадим, и мастерица опять не заработает. Отсюда возникают проблемы с налогами: либо мы платим зарплату, либо налоги. Долги тянутся за организацией несколько лет. А если у тебя есть долги по налогам и по зарплате, ты не можешь подавать заявку на поддержку государства, — рассказала она.

По словам гендиректора ЗАО «Богородская фабрика художественной резьбы по дереву» Андрея Лунева, на некогда крупном предприятии осталось работать всего 28 человек.

— Старики уходят, молодежь не приходит, — объяснил Андрей Лунев. — За последние 5–6 лет к нам пришли только два человека. Молодежь не идет потому, что работа ручная, сложная, должно быть мастерство, а зарплаты не такие большие, как хочется соискателям. Расценки на продукцию невысоки: никто не хочет эти изделия покупать задорого, проще взять конвейерный ширпотреб, сделанный на машине механическим путем. Была бы субсидия от государства, мы могли бы больше привлечь молодежи.

Однако на господдержку богородским мастерам рассчитывать пока не приходится: после реорганизации предприятия пришлось заново доказывать, что производство со столетней историей действительно является народным промыслом.

— Сейчас мы собираем документы и, если выживем, через полгода-год сможем воспользоваться помощью государства, — говорит Лунев. — Закон сделали так, чтобы отсекать всех лишних, кто приписывается к народным промыслам, но поставили такие жесткие рамки, что отрезали и кого-то из промыслов. Разбираться в этом никто не собирается.