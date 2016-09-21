Путин потребовал от правительства не формулировать, а решать проблемы

Глава государства провел заседание Совета по стратегическому развитию и открыл новое месторождение
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
На состоявшемся в Москве втором заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам президент России Владимир Путин напомнил, что нужно не просто из года в год формулировать проблемы, но и решать их. Помимо прочего на заседании обсуждалось совершенствование условий ведения бизнеса для малого и среднего предпринимательства и развитие автодорог.
Глава государства отметил, что трассы федерального значения постепенно приводятся в порядок, но местные дороги всё еще находятся в плачевном состоянии, в чем Владимир Путин убедился лично, посещая российские регионы.
— Эту проблему, безусловно, нужно решать и гораздо более быстрыми темпами, чем это было до сих пор. Для этого в полной мере необходимо использовать ресурсы региональных дорожных фондов. Тем более что мы приняли решение направить в них дополнительные средства от акцизов на бензин, — сказал президент.
По информации Минтранса, указал Путин, это решение позволит ежегодно дополнительно направлять около 40 млрд рублей в бюджеты субъектов Федерации для последующего распределения в региональные дорожные фонды. Глава государства отметил, что в настоящее время финансирование региональных дорог в среднем по Российской Федерации составляет всего до 15% от нормативов денежных затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание.
— Хотел бы еще раз повторить: мы должны качественно улучшить ситуацию с региональными дорогами. Как первый шаг — можно было бы сконцентрировать усилия в так называемых крупных агломерациях, где проживает наибольшее количество граждан страны. Нужно поставить понятную, ясную задачу: к 2018 году не менее половины дорожной сети в таких агломерациях должно быть приведено в нормативное, то есть отвечающее современным требованиям, состояние, а к 2025 году таких дорог должно быть порядка 85%, не меньше! — выступил президент.
Министр транспорта Максим Соколов доложил, что ремонтом и развитием дорог займутся и в городах с населением 500–800 тыс., в год они будут получать по 0,5 млрд рублей дополнительно. Владимир Путин поручил внимательно следить за транзакцией средств, которые будут получены от акцизов на бензин, а затем переведены в дорожные фонды.
— И чтобы деньги по дороге не потерялись, получите рубль, а отдадите 50 копеек, — заметил президент.
Другой темой заседания была поддержка малого и среднего бизнеса. Задача — добиться того, чтобы Россия вышла на сопоставимые показатели со странами, где предпринимательство является опорой экономики. По данным министра экономического развития Алексея Улюкаева, в России 5,5 млн субъектов малого и среднего бизнеса, 2,9 млн из них — индивидуальные предприниматели. И очень много тех, «кто работает вне легального правового поля».
— Они вынуждены оставаться в тени, чтобы не сталкиваться с бюрократией и поборами, — прокомментировал ситуацию Владимир Путин.
Для разрешения проблемы правительство готовит закон об освобождении от наказания за нелегальное предпринимательство и освобождении от налоговых выплат начинающих бизнесменов на 2–3 года.
Глава государства поручил проработать пошаговую инструкцию для тех, кто хочет заниматься сферой услуг, чтобы граждане знали, с чего начать, и имели информацию, какой вид услуг востребован в конкретном регионе.
Президент заметил, что проблемы можно формулировать вновь и вновь, но нужно концентрировать ресурсы и решать их.
Перед заседанием Совета по стратегическому развитию Владимир Путин провел телемост и дал старт промышленной разработке Восточно-Мессояхского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Президент поздравил участников проекта с этим событием.
— Это самое северное крупное месторождение России, расположенное на суше. И это, конечно, результат большой, если не сказать, огромной работы целых коллективов людей, — сказал Владимир Путин.
О реализации крупнейшего арктического проекта главе государства рассказали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, находившийся в кабинете с президентом, а также главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, который находился на месторождении.
Запасы месторождения оцениваются в 340 млн т нефти и газового конденсата, а также более 100 млрд кубометров газа. Разработкой будет заниматься совместное предприятие «Газпром нефти» и «Роснефти» — компания «Мессояханефтегаз».