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Захарова о словах Керри: Меняется всё, кроме американской пропаганды

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявление госсекретаря США Джона Керри об ошибке, допущенной в ходе авиаудара по сирийской армии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала заявление госсекретаря США Джона Керри на Генассамблее ООН о том, что авианалет на позиции сирийских войск в Дэйр-эз-Зоре был нанесен по ошибке.

Захарова пишет, что, по словам Керри, самолеты международной коалиции нанесли авиаудары по сирийской армии по ошибке. После этого Керри обвинил в случившемся Россию, Пескова, постпреда РФ при ООН и Конашенкова.

«А потом сказал, что во всем виновата Россия и конкретно Песков, «постпред России при ООН» (типа, Чуркин) и Конашенков. Лавров, конечно, засмеялся, но было видно, что он не понял, почему не попал в этот список. Из выступления Керри выходило, что Путин конкретно не виноват, но это, видимо, потому, что, по мнению американской стороны, он виноват глобально и во всем как минимум уже лет 300–400», — написала Мария Захарова.

«Меняется всё, кроме американской пропаганды: сначала разбомбить с десятками убитых, а потом свалить на очередную «злобную ось», тут же предложив возглавить усилия в борьбе со вселенским злом. Угадайте, чем завершилась речь Керри? Правильно. Благодарностью аудитории за терпение. И вот в этом он на 100% прав. Потому что уже хотелось выполнить напутствия российских граждан, с которыми они отправляли нас на Генассамблею», — заключила официальный представитель МИДа.

После этого на своей странице в Facebook Мария Захарова оставила запись о ранее опубликованном заявлении Минобороны, что в районе обстрела гумконвоя ООН находился ударный американский беспилотник Predator.

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Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Захарова о словах Керри: Меняется всё, кроме американской пропаганды

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявление госсекретаря США Джона Керри об ошибке, допущенной в ходе авиаудара по сирийской армии

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