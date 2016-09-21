Скворцова рассказала, как государство оптимизирует закупки лекарств

По словам министра здравоохранения РФ, это позволит сэкономить до 30% стоимости
Сравнительное ценообразование при закупках препаратов за государственный счет позволит получить экономию до 30%, считает министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
«Мы хотим для тех препаратов, которые закупаются за счет государственных ресурсов или муниципальных, ужесточить требования и не по предельной зарегистрированной цене заставлять проводить эти закупки, а по сравнительным рыночным ценам», — сказала глава Минздрава журналистам в кулуарах ООН.
Это означает переход на референтное ценообразование для госзакупок, и это позволит сэкономить минимум 30%, отметила Скворцова.
Полную запись беседы Скворцовой с журналистами смотрите на видео, снятом корреспондентом «Известий».
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