Посол ЕС: выборы в Госдуму РФ на Украине прошли мирно

Посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас заявил, что ЕС внимательно следил за темой выборов в Госдуму на территории Украины. По его словам, по предварительным данным, они прошли мирно, несмотря на отдельные инциденты.

18 сентября уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова направила письма в международные организации в связи с нарушениями голосования на Украине, в том числе Ушацкасу. В письмах она заявила о необходимости дать международным сообществом оценку беспрецедентным случаям, когда россиянам «не давали возможности экстремистские группы людей прийти на участок и выразить свою волю».

Ушацкас подтвердил, что действительно получил телеграмму Москальковой и в среду направил ей ответ.

«Я заверил ее, что ЕС внимательно отслеживал тему проведения выборов в Государственную думу России на территории Украины. По предварительной информации, полученной от мониторинговой миссии ОБСЕ, в целом день выборов на Украине прошел мирно, несмотря на случаи, когда некоторые протестанты пытались блокировать доступ российских граждан, осуществлявших свое право на голосование», — цитирует его слова «РИА Новости».

На выборах в Госдуму 18 сентября удалось проголосовать 369 россиянам, находившимся 18 сентября на Украине. Всего проголосовали 369 россиян, из них 155 удалось пройти в российскую дипмиссию в Киеве.

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