Путин надеется решить все проблемы РФ и ФРГ

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с вице-канцлером Германии Зигмаром Габриэлем выразил надежду, что РФ и ФРГ смогут найти пути решения проблем, перед которыми стоят эти страны.

Путин подчеркнул, что Россия видит настрой деловых людей на развитие отношений.

«Мы считаем очень важным, и я надеюсь, что мы сможем поговорить и поискать пути решения проблем, перед которыми мы стоим», — заявил глава РФ.

Он отметил, что у России много друзей в Германии.

«И несмотря на все сложности, которые возникают в политической сфере, наши друзья остаются нашими друзьями, мы это знаем, видим, чувствуем», — сказал президент.

По словам Путина, немецкие друзья знают, что и мы остаемся их друзьями.

«Поэтому опираясь на позитивный потенциал, мы должны искать решения всех сложных вопросов. Мы когда-нибудь их обязательно найдем, но чем раньше мы это сделаем, тем лучше», — сказал он.

Российский лидер заявил, что Германия остается одним из важнейших экономических партнеров России. В то же время торговый оборот между государствами в последнее время снижается, по итогам 2015 года он сократился на 48%, а в первом полугодии 2016 года — на 35%.

«Но мы предпринимаем определенные усилия, во всяком случае стараемся с обеих сторон», — резюмировал Путин.

В ответ на это вице-канцлер ФРГ подтвердил заинтересованность немецких предпринимателей в том, чтобы не только сохранить имеющуюся кооперацию с российским бизнесом, но и расширить ее, отметив, что такая заинтересованность есть не только в восточной части Германии, но и в целом в стране.

«Вся экономика, вся Германия заинтересована в том, чтобы, несмотря на имеющиеся трудности, дальше продолжать все контакты между нашими странами», — сказал Зигмар Габриэль.

Он добавил, что 22 сентября проведет встречу с представителем российского правительства.