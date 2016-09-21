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Глава WADA: закрытия Всемирного антидопингового агентства не будет

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Крэйг Риди подчеркнул, что и новой структуры по борьбе с допингом создавать не планируется

Никакого закрытия Всемирного антидопингового агентства (WADA) и создания вместо нее новой структуры не будет, заявил «Р-Спорт» глава агентства Крэйг Риди.

Ранее газета The Guardian писала, что структура Всемирного антидопингового агентства (WADA) может серьезно измениться из-за призывов отстранить сборную РФ от Олимпийских игр 2016 года, которые прошли в Рио-де-Жанейро.

Члены МОКа склоняются к тому, чтобы создать единую организацию, которая бы занималась проблемой допинга, коррупции и договорных матчей. Ранее руководство WADA подверглось критике со стороны главы Олимпийского комитета Аргентины Херардо Вертхейна. Издание отмечает, что Вертхейн и глава МОКа Томас Бах поддерживают идею отставки президента WADA Крэйга Риди.

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Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Глава WADA: закрытия Всемирного антидопингового агентства не будет

Крэйг Риди подчеркнул, что и новой структуры по борьбе с допингом создавать не планируется

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Сергей Лисин

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