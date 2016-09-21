Глава WADA: закрытия Всемирного антидопингового агентства не будет

Крэйг Риди подчеркнул, что и новой структуры по борьбе с допингом создавать не планируется
Никакого закрытия Всемирного антидопингового агентства (WADA) и создания вместо нее новой структуры не будет, заявил «Р-Спорт» глава агентства Крэйг Риди.
Ранее газета The Guardian писала, что структура Всемирного антидопингового агентства (WADA) может серьезно измениться из-за призывов отстранить сборную РФ от Олимпийских игр 2016 года, которые прошли в Рио-де-Жанейро.
Члены МОКа склоняются к тому, чтобы создать единую организацию, которая бы занималась проблемой допинга, коррупции и договорных матчей. Ранее руководство WADA подверглось критике со стороны главы Олимпийского комитета Аргентины Херардо Вертхейна. Издание отмечает, что Вертхейн и глава МОКа Томас Бах поддерживают идею отставки президента WADA Крэйга Риди.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.