Глава WADA: закрытия Всемирного антидопингового агентства не будет

Никакого закрытия Всемирного антидопингового агентства (WADA) и создания вместо нее новой структуры не будет, заявил «Р-Спорт» глава агентства Крэйг Риди.



Ранее газета The Guardian писала, что структура Всемирного антидопингового агентства (WADA) может серьезно измениться из-за призывов отстранить сборную РФ от Олимпийских игр 2016 года, которые прошли в Рио-де-Жанейро.



Члены МОКа склоняются к тому, чтобы создать единую организацию, которая бы занималась проблемой допинга, коррупции и договорных матчей. Ранее руководство WADA подверглось критике со стороны главы Олимпийского комитета Аргентины Херардо Вертхейна. Издание отмечает, что Вертхейн и глава МОКа Томас Бах поддерживают идею отставки президента WADA Крэйга Риди.

