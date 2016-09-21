Полиция пресекла действия таксистов, заблокировавших офис «Яндекса»

Сотрудники полиции забрали в отделение таксистов, протестовавших против понижения тарифов «Яндекс.Такси». Акция таксистов, которая едва не привела к перекрытию движения транспорта на улице Тимура Фрунзе, проводилась у офиса компании, около здания остаются около десяти авто желтого цвета.

В настоящее время движение транспорта восстановлено, а таксисты дают объяснение сотрудникам правоохранительных органов. В понедельник в сервисе «Яндекс.Такси» были снижены тарифы. Поездка по тарифу «Эконом» стоит от 99 рублей, по тарифу «Комфорт» — от 199.

Во вторник около офиса «Яндекс.Такси» также была пресечена акция таксистов.

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