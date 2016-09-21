В ФРГ задержали подростка из Сирии, готовившего теракт в Кельне

Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали подростка-сирийца, планировавшего теракт. 16-летнего беженца из Сирии задержали в лагере беженцев в Кельне, рассказал журналистам представитель полиции ФРГ Клаус-Штефан Бекер.

Подростка подозревают в экстремизме. Готовность совершить теракт беженец выразил в интернет-чате.

Предварительно установлена связь задержанного во вторник сирийца с боевиками «Исламского государства» (ИГ — запрещено в РФ). От своего «инструктора» подросток получал инструкции в том же чате. Обсуждалось изготовление взрывного устройства, добавляют в полиции ФРГ.

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