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Обама и Нетаньяху не скрывают разногласий

Представитель Белого дома сообщил, что США глубоко обеспокоены поселенческой деятельностью Израиля

Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на встрече в Нью-Йорке, что глубоко обеспокоен поселенческой активностью еврейского государства.

Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

«Президент отметил глубокую обеспокоенность США разрушающим эффектом, которое (поселения) оказывают на перспективу создания двух государств», — сказал представитель Белого дома.

По его словам, израильский премьер-министр не согласился с критикой США.

«Они никогда не скрывают разногласий», — добавил представитель Белого дома об Обаме и Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Россия также серьезно обеспокоена планами властей Израиля начать строительство новых поселений на Западном берегу реки Иордан и считает их незаконными. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

По данным министерства, израильские власти на днях объявили о новых планах поселенческого строительства на Западном берегу реки Иордан. Сначала планируется построить 770 единиц жилья в поселении Гило, а затем еще 323 — в различных районах Восточного Иерусалима.

«Объявленные планы противоречат обнародованному 1 июля докладу ближневосточного «квартета» международных посредников, в который входят Россия, США, ЕС и ООН, одна из главных рекомендаций которого — прекращение любой поселенческой активности на оккупированных палестинских территориях», — говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве добавили, что реализация планов Израиля еще больше отдалит перспективу решения палестинской проблемы и не будет способствовать созданию условий для возобновления мирных переговоров.

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Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Обама и Нетаньяху не скрывают разногласий

Представитель Белого дома сообщил, что США глубоко обеспокоены поселенческой деятельностью Израиля

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