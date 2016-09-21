Миссия МВФ приедет на Украину осенью

Следующий визит миссии МВФ на Украину для переговоров о предоставлении Киеву следующего кредитного транша состоится текущей осенью. Договоренности были достигнуты в ходе переговоров украинского президента Петра Порошенко и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард.



Напомним, что Международный валютный фонд (МВФ) перевел в нацбанк Украины кредитный транш в размере $1 млрд, решение о выделении которого было принято 14 сентября.



Как сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу украинского минфина, получение данного транша дает возможность получить 1 млрд кредитных гарантий от США, €600 млн кредита от ЕС и иную поддержку.

Отмечается, что процентная ставка составляет 3% годовых.

По словам главы нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, полученные средства будут зачислены на пополнение международных резервов Украины.



При этом она отметила, что следующий транш МВФ для Украины составит $1,3 млрд.



В 2016 году Украина получит от Международного валютного фонда $2,3 млрд, включая уже выделенный Украине транш в $1 млрд. Всего Киев в рамках программы за четыре года должен получить $17,5 млрд. В марте 2015 года страна получила первые $5 млрд, в августе — $1,7 млрд.



Отметим, что принятое в среду решение о выделении $1 млрд Украине было принято вопреки протестам России в связи с неуплатой страной долга перед Москвой.



Напомним, российский Минфин в феврале подал иск к Украине в Высокий суд Лондона. Иск касается невыплаты долга по выпущенным в конце 2013 года украинским еврооблигациям на $3 млрд.



В декабре 2013 года президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. Из этой суммы Россия успела выделить $3 млрд за счет Фонда национального благосостояния.

