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Памфилова поедет в Дагестан разбираться с нарушениями

Глава ЦИК собирается на месте проверить сообщения о возможных вбросах на выборах

Глава Центрально-избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова собирается на месте проверить сообщения о возможных нарушениях на выборах в Дагестане.

Эта информация была озвучена после заседания ЦИК, посвященного голосованию в Госдуму. Во время встречи, в частности, была поставлена под вопрос явка на выборах в Дагестане.

«Мы готовы, с вашим участием, — готовы это сделать. Я думаю, мы такую группу создадим, с учетом того, что у нас тоже есть эта информация тревожная. Я, может, сама тоже выеду, я давно там не была, на Кавказе. Давайте сделаем, это очень важно — и для них это важно, и для нас это важно, и для того, чтобы там процессы развивались», — цитирует  Памфилову «РИА Новости». 

Напомним,  что результаты выборов могут быть отменены на участках, где зафиксированы нарушения.

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Памфилова поедет в Дагестан разбираться с нарушениями

Глава ЦИК собирается на месте проверить сообщения о возможных вбросах на выборах

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