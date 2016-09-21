Памфилова поедет в Дагестан разбираться с нарушениями

Глава Центрально-избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова собирается на месте проверить сообщения о возможных нарушениях на выборах в Дагестане.

Эта информация была озвучена после заседания ЦИК, посвященного голосованию в Госдуму. Во время встречи, в частности, была поставлена под вопрос явка на выборах в Дагестане.

«Мы готовы, с вашим участием, — готовы это сделать. Я думаю, мы такую группу создадим, с учетом того, что у нас тоже есть эта информация тревожная. Я, может, сама тоже выеду, я давно там не была, на Кавказе. Давайте сделаем, это очень важно — и для них это важно, и для нас это важно, и для того, чтобы там процессы развивались», — цитирует Памфилову «РИА Новости».

Напомним, что результаты выборов могут быть отменены на участках, где зафиксированы нарушения.