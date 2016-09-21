Лавров и Пан Ги Мун обсудили ситуацию в Сирии и обстановку на Украине

Генсек ООН Пан Ги Мун и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Нью-Йорке обсудили выполнение режима прекращения боевых действий в Сирии. Генеральный секретарь всемирной организации также обратился к российской стороне с призывом добиться политического и гуманитарного прогресса по Украине.

Как сообщает «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу ООН, во время разговора между Лавровым и Пан Ги Муном о ситуации в САР речь также шла о «необходимости срочного гуманитарного доступа, выполнения режима прекращения огня и прогресса на пути к всеобъемлющему политическому решению».

В сообщении всемирной организации также говорится, что стороны обсудили ситуацию на Украине.

«Генсек призвал Россию использовать влияние для достижения прогресса по политическим и гуманитарным вопросам, а также вопросы безопасности», — заявили в пресс-службе ООН.