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Четверг,
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Эрдоган поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

Главы Турции и России в телефонном разговоре обсудили дальнейшее сотрудничество

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с успешными выборами в Госдуму.

Беседа двух лидеров состоялась по инициативе турецкой стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

При этом, «были также обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и проблематика сирийского урегулирования», говорится в официальном источнике.

Это не первый разговор двух лидеров по ситуации вокруг Сирии. 

Известия // четверг, 22 сентября 2016 года

Эрдоган поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

Главы Турции и России в телефонном разговоре обсудили дальнейшее сотрудничество

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