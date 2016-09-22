Эрдоган поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с успешными выборами в Госдуму.

Беседа двух лидеров состоялась по инициативе турецкой стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

При этом, «были также обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и проблематика сирийского урегулирования», говорится в официальном источнике.

Это не первый разговор двух лидеров по ситуации вокруг Сирии.