Эрдоган поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

Главы Турции и России в телефонном разговоре обсудили дальнейшее сотрудничество
Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с успешными выборами в Госдуму.
Беседа двух лидеров состоялась по инициативе турецкой стороны, сообщает пресс-служба Кремля.
При этом, «были также обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и проблематика сирийского урегулирования», говорится в официальном источнике.
Это не первый разговор двух лидеров по ситуации вокруг Сирии.