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Чуркин: запрет ядерных испытаний находится под вопросом

Две страны, члена Совбеза, выступают против договора

Постоянный представитель РФ при всемирной организации Виталий Чуркин заявил, что резолюция Совета Безопасности ООН в поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) может не быть принята.

По словам пострпреда, две страны, входящие в Совбез ООН выступают против полного запрета.

«Такую резолюцию консенсусом надо принимать, а раз у двоих членов Совета - это не мы - есть возражения, то как-то странно было бы голосовать», - цитирует Чуркина ТАСС

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Известия // четверг, 22 сентября 2016 года

Чуркин: запрет ядерных испытаний находится под вопросом

Две страны, члена Совбеза, выступают против договора

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