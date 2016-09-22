Чуркин: запрет ядерных испытаний находится под вопросом

Постоянный представитель РФ при всемирной организации Виталий Чуркин заявил, что резолюция Совета Безопасности ООН в поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) может не быть принята.

По словам пострпреда, две страны, входящие в Совбез ООН выступают против полного запрета.

«Такую резолюцию консенсусом надо принимать, а раз у двоих членов Совета - это не мы - есть возражения, то как-то странно было бы голосовать», - цитирует Чуркина ТАСС.

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