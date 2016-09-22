В Забайкалье начались учения ВКС России

В Забайкальском крае начались летно-тактические учения (ЛТУ), в которых примут участие истребители и бомбардировщики Воздушно-космических сил Восточного военного округа (ВВО).

В частности, уже сама передислокация авиации, чьи аэродромы находятся в Хабаровском крае, стала полезным опытом.

Так, для участия в маневрах, бомбардировщики Су-24М2, истребители Су-30СМ, Су-35 выполнили перелет на расстояние около две тыс. км. сообщает ТАСС.

При этом, задействованные в учениях самолеты выполнят ряд практических задач, в числе которых отработка бомбометания на полигоне в Бурятии и воздушного боя на разных высотах.

Ранее «Известия» писали, что в Приморье начнутся совместные учения с индийскими войсками, в которых также примут участие ВКС России.