Части российских ракет будут падать на территорию Китая

«Роскосмос» планирует арендовать обширные территории в Китайской Народной Республике и задействовать их в качестве районов падения частей ракет. Над Китаем российские носители будут сбрасывать створки головного обтекателя, поэтому из той местности, куда они могут упасть, нужно будет временно эвакуировать всех жителей. Чтобы обеспечить полную безопасность, в аренду придется взять участок площадью около 10 тыс. кв. км, на котором нельзя будет строить города и промышленные объекты. По оценкам экспертов, договор об аренде районов падения может знаменовать переход к более тесной кооперации в технологической сфере между Россией и КНР.

Информация о планах «Роскосмоса» арендовать под поля падения отделяемых частей ракет-носителей «Протон-light» и «Сункар» территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР приведена в официальной презентации проектов этих ракет,копия которой есть в «Известиях».«Роскосмос» планирует начать эксплуатацию «Протон-light» —новой версии носителя семейства «Протон» —в 2020 году. Первый полет «Сункара» запланирован на 2025 год. Обе ракеты будут запускаться казахстанско-российским совместным предприятием «Байтерек», что предопределяет относительно легкое разрешение задач по выделению новых полей падения первых ступеней ракет на территории России и Казахстана. А переговоры с Китаем еще предстоит провести.

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