Центробанк запускает «единое окно» для жалоб

В конце этого месяца в Центробанке заработает первый так называемый хаб (управление), куда по принципу «одного окна»будут стекаться все жалобы потребителей финансовых услуг со всей страны. А уже в следующем году регулятор планирует запустить приложение, которое позволит гражданам при помощи смартфонов жаловаться на качество финансовых услуг и конкретные кредитные организации. Об этом в блицинтервью рассказал «Известиям»руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

— Михаил Валерьевич, в начале лета вы говорили в интервью нашей газете, что Центробанк планирует создать единый центр приема и обработки жалоб и обращений, которые поступают от граждан в Центробанк. Когда же планируется открыть этот центр и в чем его основное отличие от существующих ныне сервисов по сбору и обработке жалоб?

— Первое управление по обработке обращений, куда будут стекаться все поступившие в Банк России обращения и жалобы от граждан со всей страны, начнет работать в конце этого месяца. Такие подразделения (хабы), создаваемые в рамках проекта «Жалоба как подарок», по сути станут службой«одного окна» в Банке России. Главная цель проекта —повышение эффективности работы с обращениями граждан и их удовлетворенности качеством ответов, а также получение целостной картины по каждому сектору финансового рынка.

После поступления обращений работающие в хабе специалисты будут их анализировать и классифицировать на основе утвержденных алгоритмов. В тестовом режиме хаб начал обрабатывать обращения с 1 сентября. Как показала практика, ответы на некоторые наиболее распространенные вопросы граждан готовятся и отправляются заявителям на электронную почту в течение одного дня (учитывая разницу часовых поясов) с момента поступления обращения, при том что законодательно на подготовку такого ответа отводится 30 дней. Конечно, с более сложными запросами, требующими специального анализа, встречных запросов в финансовые организации и возможных мер реагирования, ситуация другая —они требуют больше времени на ответ.

— Когда мобильное приложение начнет работать?

— Очень важно как следует отладить приложение, сделать его понятным и удобным для граждан, а эта работа требует времени. Ориентировочно, мы планируем запустить приложение в 2017 году.

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