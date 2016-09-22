«Армата» сможет уничтожать урановые снаряды

Российский комплекс активной защиты (КАЗ) «Афганит», установленный на боевых машинах семейства «Армата», научился уничтожать летящие со скоростью 1,5–2 км/с вражеские бронебойные подкалиберные снаряды (БПС) с сердечником из обедненного урана. Уникальное изделие, разработанное и выпускающееся тульским Конструкторским бюро приборостроения, «увидев»радиолокатором бронебойные боеприпасы, уничтожает их с помощью специальных осколочных зарядов.

В настоящее время КАЗ «Афганит» штатно устанавливается на танки Т-14 «Армата» и на созданную на их базе тяжелую боевую машину пехоты Т-15.

КАЗ «Афганит» —это сложнейшая радиоэлектронная система, объединяющая в себе радиолокационные станции (РЛС) с активными фазированными антенными решетками, вычислительную подсистему, а также мортиры со специальными зарядами, которые, взрываясь, уничтожают осколками подлетающие к танку вражеские боеприпасы. Нафотографиях Т-14 и Т-15 можно увидеть как характерные трубы-мортирки, установленные под башней (Т-14) и на бортах (Т-15) боевых машин, так и РЛС, внешне выглядящие как небольшие пластиковые пластинки.

Разработанный еще в 1930-е годы и впервые массово примененный в годы Второй мировой войны бронебойно-подкалиберный снаряд до сих пор остается одним из самых эффективных средств борьбы с защищенной толстой броней бронетехникой. В основе БПС лежит сердечник-«ломик», изготовленный из плотного и прочного материала и по форме напоминающий копье или стрелу, который и пробивает броню вражеского танка.

Передняя часть срабатываемого снаряда разбрызгивается, а последующие части прошивают броню слой за слоем.Плотность урана выше плотности вольфрама, поэтому снаряды из его сплава обладают большей силой пробития, чем их вольфрамовые аналоги. Кроме того, куски сердечника из обедненного урана, который имеет высокую пирофорность (свойство самовоспламеняться), после пробития брони загораются и наносят дополнительный урон оборудованию и экипажу.

Современные БПС —это достаточно дорогостоящие изделия. Если давно использующийся основной американский танковый боеприпас с урановым сердечником М829 А3 обходился налогоплательщикам в $5 тыс., то пришедший ему на смену М829 А4 стоит в два раза дороже. Кроме того, урановые снаряды за счет радиоактивности несут серьезную угрозу здоровью как экипажей машин, в боекомплекте которых они находятся, так и экологии. Танк, подбитый урановым снарядом, становится источником радиоактивного заражения и токсичных соединений, образовавшихся от горения урана.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»: