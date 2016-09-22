Медведев: не будем идти по пути включения «печатного станка»

По словам председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, российские власти не намерены бороться с кризисом путем жесткого регулирования экономики и возврата к советскому планированию, а также не станут проводить структурные реформы за счет людей.

Медведев в своей статье «Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики» для журнала «Вопросы экономики» пишет, что при разработке экономической политики страны «важно формулировать не только то, что необходимо сделать, но и то, чего правительство должно избегать».

«Вижу два ограничения, которые надо ставить при реализации курса на структурные реформы и экономический рост: популизм, с одной стороны, и проведение реформ за счет людей, с другой. Первое опасно и, в конечном счете, приведет ко второму, поскольку за популизм всегда платит народ. Между тем, характер необходимых структурных реформ не требует сейчас высокой социальной платы (в отличие от 1990-х годов)», — пишет российский премьер-министр.

Глава кабинета министров отметил, что власти не могут позволить себе популизма – «ни словесного, ни тем более бюджетного».

«Мы не будем идти по пути включения «печатного станка» и разбалансирования экономики – мер, за катастрофические последствия которых всегда расплачиваются люди. Если бюджету не хватает денег, мы не будем допечатывать их для покрытия недостающих доходов. Все понимают, что эмиссия необеспеченных денег – это просто производство бумаги, которое подстегнет инфляцию, обесценит доходы людей, зарплаты и пенсии»,— пишет Медведев.