Цукерберг пожертвует $3 млрд на медицину

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг намерен в течение ближайших десяти лет инвестировать $3 млрд в медицину.

Амбициозный проект направлен на разработку методов лечения, предотвращения и осуществления контроля за всеми возможными заболеваниями с детского возраста.

$600 млн пойдут на создание исследовательского центра, где займутся созданием вживляемого чипа по контролю за состоянием организма, сообщает ТАСС.

Сам миллиардер ранее не раз говорил, что намерен потратить все свое состояние на благотворительность.