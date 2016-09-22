Керри и Лавров обсудили урегулирование конфликта в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, участвующий в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, провел серию контактов с государственным секретарем США Джоном Керри. Политики обсуждали урегулирование сирийского конфликта.



«Двадцать первого сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, участвующий в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, провел серию контактов с государственным секретарем США Джоном Керри. В ходе телефонного разговора, состоявшегося по американской инициативе, и последовавшей затем встречи в составе делегаций было продолжено обсуждение проблематики сирийского урегулирования»,— говорится в сообщении МИД России на странице в социальной сети Facebook.

Ранее «Известия» писали, что МИД РФ заявил о вероятной встречи глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Джона Керри.



Госсекретарь США ранее заявил о причастности к ударам по гумконвою правительственных войск Сирии или России. В свою очередь, МИД РФ отверг эти беспочвенные обвинения, напомнив, что ВКС России всегда проверяет поступающую информацию перед атакой.