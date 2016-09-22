В Амурской области участковый убил медведя, спасая детей

Животное вышло к средней общеобразовательной школе в поселке Архара, когда учащиеся шли на занятия
В Амурской области полицейский был вынужден застрелить медведя, который вышел к средней общеобразовательной школе в поселке Архара, когда дети шли на занятия. В тот момент, когда сотрудники правопорядка попытались отогнать зверя в лесной массив, он стал вести себя агрессивно.
«В дежурную часть отделения полиции по Архаринскому району поступило сообщение от жительницы поселка Архара, что на территории школы находится медведь. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Стражи правопорядка пытались отогнать медведя в лесной массив, но животное стало вести себя агрессивно, кидаться на людей», - приводит РИА Новости сообщение ГУ МВД по региону.
В результате участковый, чтобы защитить детей, был вынужден застрелить медведя.
Ранее «Известия» писали, что в Приморском крае был застрелен медведь, который забрел на территорию детского сада.
Также этим летом на Камчатке был убит медведь-людоед. В Елизовском районе, на сопке Лысая, было обнаружено тело мужчины с ранами от когтей и клыков хищника. Более суток ушло на то, чтобы обнаружить медведя — он бродил неподалеку от этого места.
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