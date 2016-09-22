Обама и Порошенко обсудили соблюдение минских договоренностей

Президент США Барак Обама встретился с президентом Украины Петром Порошенко и обсудил с ним выполнение минских соглашений о разведении сил на Донбассе.

Кроме того, лидеры двух стран затронули вопрос поддержки экономических реформ на Украине.

Главная тема встречи – координация действий обеих стран для реализации политических частей минского процесса, в частности составления последовательного плана (дорожной карты) урегулирования конфликта, сообщает «РИА Новости».

Напомним, что ранее кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп проигнорировал предложение Порошенко о встрече.