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Обама и Порошенко обсудили соблюдение минских договоренностей

Лидеры двух стран считают необходимым составить последовательный план урегулирования конфликта на Донбассе

Президент США Барак Обама встретился с президентом Украины Петром Порошенко и обсудил с ним выполнение минских соглашений о разведении сил на Донбассе.

Кроме того, лидеры двух стран затронули вопрос поддержки экономических реформ на Украине.

Главная тема встречи – координация действий обеих стран для реализации политических частей минского процесса, в частности составления последовательного плана (дорожной карты) урегулирования конфликта, сообщает «РИА Новости».

Напомним, что ранее кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп проигнорировал предложение Порошенко о встрече.

Известия // четверг, 22 сентября 2016 года

Обама и Порошенко обсудили соблюдение минских договоренностей

Лидеры двух стран считают необходимым составить последовательный план урегулирования конфликта на Донбассе

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