Сборная Канады обыграла команду Европы 4:1

Хоккеисты сборной Канады обыграв команду Европы на Кубке мира в Торонто со счетом 4:1, вышли в полуфинал турнира.

Это третья победа «кленовых листьев», благодаря которой они набрали шесть очков из шести возможных.

Дублем в составе победителей отметился Джонатан Тэйвз (20-я и 35-я минуты), также голы на счету капитана Сидни Кросби (5) и Логана Кутюра (58). У европейцев отличился Мариан Госса (25).

Именно на канадцев выйдет в случае удачи российская сборная, сообщает «РИА Новости».

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