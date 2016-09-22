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Сборная Канады обыграла команду Европы 4:1

«Кленовые листья» вышли в полуфинал Кубка мира-2016

Хоккеисты сборной Канады обыграв команду Европы на Кубке мира в Торонто со счетом 4:1, вышли в полуфинал турнира.

Это третья победа «кленовых листьев», благодаря которой они набрали шесть очков из шести возможных.

Дублем в составе победителей отметился Джонатан Тэйвз (20-я и 35-я минуты), также голы на счету капитана Сидни Кросби (5) и Логана Кутюра (58). У европейцев отличился Мариан Госса (25).

Именно на канадцев выйдет в случае удачи российская сборная, сообщает «РИА Новости»

Читайте также «Российским хоккеистам надо улучшать игру в нападении на Кубке мира». 

Известия // четверг, 22 сентября 2016 года

Сборная Канады обыграла команду Европы 4:1

«Кленовые листья» вышли в полуфинал Кубка мира-2016

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Сергей Лисин

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