Дайверы Фиджи обнаружили новые фрагменты тела убитой россиянки

Сотрудники правоохранительных органов Фиджи, которые продолжают заниматься расследованием убийства двух российских граждан Юрия Шипулина и его жены Наталии Герасимовой, обнаружили в акватории пляжа Натадола-Бич новые фрагменты останков человеческого тела. По словам официального представителя полиции Аны Найсоро, обнаруженные фрагменты останков отправлены в медицинскую лабораторию на идентификацию. Озвучить какую либо другую информацию Найсоро категорически отказалась.

«Мы не можем что-либо комментировать», - сказала Найсоро.

Как пишет газета Fiji Sun, ссылаясь на информированные источники, полицейские дайверы обнаружили фрагменты тела Герасимовой.

Ранее «Известия» писали, что на Фиджи погибла супружеская пара из России, работавшая на островах в течение нескольких лет. Она считалась пропавшей без вести с середины июня. Их автомобиль был позже обнаружен в популярном туристическом городе Нанди. По данным агентства, Шипулины жили на островах Фиджи в течение пяти лет. Россияне зарабатывали, выращивая на продажу овощи и фрукты на арендованной земле.

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