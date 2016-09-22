В Чите полицейский сбил ребенка на пешеходном переходе

В УМВД по Забайкальскому краю проводится служебная проверка
В Чите полицейский сбил второклассника, выбежавшего на пешеходный переход. В УМВД по Забайкальскому краю начата служебная проверка.
«ДТП произошло накануне на перекрестке в Центральном районе Читы. На пешеходный переход выбежал ученик второго класса. С ушибом грудной клетки его доставили в больницу, откуда позже отпустили после оказания необходимой помощи», - приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.
Агентство также сообщает, что по результатам служебной проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
Ранее «Известия» писали, что на юго-востоке Москвы сотрудники полиции на служебном автомобиле сбили девушку, которая получила травмы в результате ДТП и была госпитализирована. Со слов полицейских, пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте.
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