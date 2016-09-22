Наводнения в Индонезии унесли жизни 23 человек

Наводнения в Индонезии унесли жизни, по меньшей мере, 23 человек. Ещё 18 числятся без вести пропавшими.

Кроме того, более 400 жителей провинции Западная Ява вынуждены были покинуть свои дома. В настоящее время они находятся в специальном созданном для них эвакуационном центре.

Бригады спасателей, подразделения армии и полиции вместе с добровольцами оказывают помощь в наиболее пострадавших района острова, сообщает ТАСС.

Причиной наводнений называют сильные осадки, из-за которых реки вышли из берегов. Ущерб от разгула стихии пока не подсчитан.

Ранее сообщалось, что страны Дальнего Востока тоже стали жертвами разрушительных наводнений, и кое-где счет идет на сотни жизней.

