Наводнения в Индонезии унесли жизни 23 человек

В западной части острова Ява более 400 человек покинули свои дома
Наводнения в Индонезии унесли жизни, по меньшей мере, 23 человек. Ещё 18 числятся без вести пропавшими.
Кроме того, более 400 жителей провинции Западная Ява вынуждены были покинуть свои дома. В настоящее время они находятся в специальном созданном для них эвакуационном центре.
Бригады спасателей, подразделения армии и полиции вместе с добровольцами оказывают помощь в наиболее пострадавших района острова, сообщает ТАСС.
Причиной наводнений называют сильные осадки, из-за которых реки вышли из берегов. Ущерб от разгула стихии пока не подсчитан.
Ранее сообщалось, что страны Дальнего Востока тоже стали жертвами разрушительных наводнений, и кое-где счет идет на сотни жизней.