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Индийские военные прибыли в Россию для участия в учениях «Индра-2016»

Учения пройдут на полигоне Восточного военного округа «Сергеевский» в Приморском крае

Подразделения индийских вооруженных сил прибыли на полигон Восточного военного округа «Сергеевский», расположенный в Приморском крае, где они примут участие в совместном российско-индийском учении «Индра-2016». 

«В международном аэропорту города Владивостока они (принимающие участие в учениях индийские военнослужащие) закончили прохождение таможенных процедур и передислоцировались на полигон «Сергеевский», где на время учения развернут полевой лагерь», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Восточного военного округа.

В ведомстве отметили, что от Индии в учениях примут участие подразделения из состава мотострелкового батальона общей численностью 250 человек.

Всего, по данным агентства, к маневрам будут привлечены до 500 военнослужащих с обеих сторон и до 50 единиц вооружения и военной техники. Кроме того, в «Индра-2016» примут участие отряд беспилотных летательных аппаратов, а также штурмовая и армейская авиация Восточного военного округа.

Напомним, российско-индийские антитеррористические учения «Индра» проводятся с 2003 года. Предыдущее совместное учение с участием военнослужащих ВВО прошло в 2013 году на полигоне Махаджан в Индии.

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Известия // четверг, 22 сентября 2016 года

Индийские военные прибыли в Россию для участия в учениях «Индра-2016»

Учения пройдут на полигоне Восточного военного округа «Сергеевский» в Приморском крае

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