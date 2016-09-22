Медведев рассказал, какие методы не подходят для борьбы с кризисом

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своей статье «Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики», опубликованной в журнале «Вопросы экономики», исключил возвращение к образцам советского планирования в экономике для борьбы с кризисом.



«Неприемлемы и предложения ввести в текущих условиях очень жесткое регулирование экономики, вернуться к образцам советского планирования. Не стоит забывать, что именно жесткость советской модели привела к ее краху в условиях современного (постиндустриаль­ного) общества», — написал Медведев.

Кроме того, по словам главы правительства, также опасен переход к мобилизационной экономике, национализации крупных компаний и распродаже собственности.



Медведев выразил мнение, что в процессе разработки экономической политики нужно формулировать не только необходимые аспекты, но и те пункты, которые власти должны избегать.



Сам премьер видит два ограничения, которые нужно ставить в реализации структурных реформ и экономического роста — это популизм и проведение реформ за счет людей.



Медведев особо отметил, что власти не могут позволить себе популизма — «ни словесного, ни тем более бюджетного» и отмел идею о включении «печатного станка», так как за подобные «катастрофические последствия», по его словам, «всегда расплачиваются люди».



«Если бюджету не хватает денег, мы не будем допечатывать их для покрытия недостающих доходов. Все понимают, что эмиссия необеспеченных денег — это просто производство бумаги, которое подстегнет инфляцию, обесценит доходы людей, зарплаты и пенсии. Мы это проходили и в 1980-е, и в 1990-е годы, хотя и при разных общественно-политических системах», — указал глава правительства.



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