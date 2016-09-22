В КНР открыли памятник советским воинам, павшим за освобождение Китая

В четверг в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая был открыт памятник советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая от японских захватчиков в годы Второй мировой войны.

Как передает «РИА Новости», ссылаясь на представительство Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, торжественная церемония состоялась в мемориальном парке «Чунъинъюань» в поселке Телинхэ города Муданьцзян, где 17 ноября прошлого года были захоронены останки советских солдат, обнаруженных во время первой совместной российско-китайской поисковой экспедиции по увековечению памяти советских военнослужащих, погибших на территории Китая «Вахта памяти. Китай – 2015».

По ее итогам экспедиции было установлено, что обнаруженные останки принадлежат семи военнослужащим 190-й стрелковой дивизии 5-й армии 1-го Дальневосточного фронта, погибшим 15 августа 1945 года. Ими оказались ефрейтор Соломенко Григорий Арсентьевич, 1918 года рождения; сержант Мелехин Тимофей Никитович, 1918 года рождения; красноармеец Петренко Михаил Назарович, 1898 года рождения; красноармеец Смагул Майдар, 1905 года рождения; младший сержант Грицаенко Иван Петрович, 1922 года рождения; красноармеец Слатенев Николай Иванович,1925 года рождения; красноармеец Фалеев Николай Антонович, 1926 года рождения.

Кроме того, было установлено имя ранее неизвестного советского воина, захороненного в мемориальном парке «Чунъинъюань». Им является капитан Сухих Михаил Александрович.

В церемонии открытия мемориала участвовали посол России в Китае Андрей Денисов, генконсул РФ в Шэньяне Сергей Пальтов и другие официальные лица.