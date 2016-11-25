Для «вежливых людей» разработали систему «костного слуха»

Российские бойцы сил специальных операций и сотрудники спецслужб получат уникальные наушники для действий в гражданской форме одежды, которые позволят им получать команды руководства незаметно для противника. Динамик устройства передает звук сквозь кости черепа прямо во внутреннее ухо. В настоящее время похожие контактные динамики применяются в очках дополненной реальности Google Glass.

Контактная гарнитура костной проводимости ГК-3, разработанная тульским конструкторским бюро «Октава», выглядит как обычный эластичный ремень для налобного фонаря с небольшим карманом на уровне виска — именно в нем расположен миниатюрный динамик. С кабелем и подключаемым микрофоном вся гарнитура весит менее 90 г и свободно помещается под защитный шлем или головной убор. Она может работать при температурах от -30 до +50 градусов и защищена от воды.

— В данный момент продолжаются опытно-конструкторские работы, но часть изделий уже поставлена на испытания одному из заказчиков, — рассказала «Известиям» главный инженер конструкторского бюро «Октава» Ирина Хохлунова. — Уже в начале 2017 года мы начнем поставки на испытания непосредственно в Минобороны, при этом уже сейчас к разработке проявляют интерес Росгвардия, МЧС и другие силовые структуры.

Принцип работы гарнитуры костной проводимости ГК-3 достаточно прост: эластичный ремень плотно прижимает к голове человека специальные динамики, которые создают мощные вибрации, проходящие через твердые ткани черепа. Звуковые колебания передаются непосредственно на внутреннее ухо, минуя ушную раковину и барабанную перепонку. При этом человек воспринимает эти колебания как полноценный звук, услышанный естественным способом.

— Особенность работы бойцов сил специальных операций в том, что в отличие от обыкновенных спецназовцев они очень часто при проведении операций действуют в гражданской одежде, — рассказывает «Известиям» Руслан Пухов, один из авторов книги «Между миром и войной», посвященной силам специальных операций стран мира. — Поэтому им необходимо размещать оружие, боеприпасы, специальные средства и радиостанции максимально скрытно, чтобы не выдать себя. Также очень важно скрытно осуществлять радиосвязь, так чтобы не привлекать к себе внимание и не сорвать специальную операцию.

Как рассказал «Известиям» главный редактор журнала «Популярная механика» Александр Грек, в настоящее время наушники костной проводимости широко используются в войсках стран НАТО.

— Для бойцов спецназа и водолазов такие гарнитуры считаются более удачным выбором, чем стандартные наушники, — рассказывает эксперт. — Они обеспечивают более высокое качество звука, который к тому же невозможно заглушить извне. Динамики таких наушников крепятся на виски, оставляя уши открытыми. Это позволяет бойцам спецподразделений прослушивать всю окружающую обстановку, что не дает неприятелю застать его врасплох, бесшумно подкравшись сзади.

По словам Грека, звук, воспроизводимый такой гарнитурой, на средней громкости практически невозможно услышать снаружи, а значит, и невозможно обнаружить носителя гарнитуры, что делает устройство идеальным для разведчиков.

Примечательно, что костные наушники уже стали неотъемлемым атрибутом персонажей некоторых видеоигр. К примеру, такие изделия под названием Codec, только имплантированные непосредственно в кость, есть у суперагентов в играх знаменитой «шпионской серии» Metal Gear Solid.